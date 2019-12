La tour Eiffel en grève

Le monument qui symbolise à lui tout seul Paris et la France toute entière est en grève.

Une partie du personnel de la Tour Eiffel a cessé le travail ce jeudi matin pour se joindre au mouvement social contre la réforme des retraites

À l'instar de l'Arc de Triomphe ou encore d'une partie des salles du musée du Louvre, l'accès au public est fermé.

"On voulait monter sur la tour Eiffel mais c'est fermé" dit ce couple de touristes allemands.

"C'est triste, on est venu tout spécialement et on repart demain" se désole ce couple venu de Bulgarie.

Même déception parmi les touristes français.

"On reviendra demain, mais on est venus en train et le retour a été supprimé à cause des grèves" explique ce couple de Frejus. "Ca bloque tout, on subit."

La tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde et accueille chaque année quelque sept millions de personnes.

La société exploitant la tour ne dit pas si l'accès au public sera rétabli vendredi.