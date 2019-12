Au Bélarus, manifestation contre le rapprochement avec la Russie

Dans l'un des pays les plus autoritaires d'Europe, ils manifestent leur colère. Nous sommes au Belarus, et l'intégrité et l'indépendance de leur pays, ils y tiennent. Plus d'un millier de manifestants s'opposent au rapprochement du Belarus et de la Russie, alors que les dirigeants se rencontrent à Sotchi. C'est vers l'Europe qu'ils veulent se tourner.

_ "Les gens descendent dans la rue,_ explique Evgeni, pour protester contre ce qui est appelé l'intégration mais qui ressemble à une vraie occupation et l'abandon des intérêts nationaux du Belarus."

"Mon coeur se brise car mon pays disparaît, dit Danuta, pas simplement le nom, mais le pays tout entier. Je ne peux pas tolérer que mon pays soit cédé à un voisin."

Les deux présidents discutent d'accords économiques destinés à les rapprocher. Alexandre Loukachenko, qui dirige le Belarus d'une main de fer, compte sur l'énergie et les prêts russes bon marché pour maintenir une économie à la soviétique. Mais le Kremlin fait pression, en augmentant les prix de l'énergie.