Retraites : un début de semaine encore très perturbé

Comment faire pour se déplacer, particulièrement en région parisienne, quand il y a grève ? Le gouvernement apporte une solution. Les véhicules pratiquant le covoiturage seront autorisés à circuler ce lundi sur les voies bus et taxis des "grands axes qui arrivent sur Paris".

La mesure s'applique "à partir de trois personnes dans la voiture", dès cinq heures du matin", mais pas dans Paris.

Le trafic à la SNCF et à la RATP sera encore très perturbé ce lundi, cinquième journée de la grève illimitée contre la réforme des retraites. A Paris, dix lignes de métro sur seize seront fermées et seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. La SNCF prévoit d'assurer entre 15% à 20% du trafic, un TGV et un Transilien sur cinq. Concernant les TER, trois liaisons sur dix, essentiellement assurées par bus. Il est prévu un train Intercités sur cinq "en moyenne", tandis que le trafic international sera "très perturbé".

La journée de mardi ne sera pas synonyme d'amélioration, puisque c'est le jour d'une deuxième journée de mobilisation nationale interprofessionnelle, après celle du 5 décembre, contre le projet de réforme du gouvernement.