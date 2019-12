Élargissement de l'UE : après le "non" de la France, la Macédoine du Nord reste déterminée

"Je ne pense pas que notre région ait une alternative sur le plan stratégique. Je pense que nous y arriverons d’une manière ou d’une autre. Mais ce voyage serait plus facile si nous avions des amis et les outils nécessaires pour la mise en oeuvre de réformes" , a déclaré Nikola Dimitrov à Euronews.

"Si c'est nous deux, c'est encore mieux. Nous devons tous travailler à trouver un dénominateur commun. Mais si cela n'est pas possible, alors nous avons besoin d'une dynamique positive, pas d'une dynamique négative. Et un pays sur deux c'est toujours mieux que zéro" , ajoute le chef de la diplomatie nord-macédonienne.

