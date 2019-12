Euronews Soir : l'actualité du lundi 9 décembre 2019

Peut-être un espoir de paix pour l'est de l'Ukraine. Les dirigeants ukrainien et russe sont réunis à Paris par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Le sport russe encore une fois sanctionné. L'Agence mondiale antidopage a décidé de suspendre la Russie pendant quatre ans de toutes compétitions internationales. Le drapeau russe ne flottera pas lors des prochains Jeux olympiques.

Plusieurs morts en Nouvelle-Zélande après l'éruption subite d'un volcan sur l'île de White Island. Des touristes se sont fait surprendre.

La mobilisation se poursuit en France contre la réforme des retraites. Encore des grèves, notamment dans les transports. Une nouvelle journée d'action est prévue demain. Beaucoup de perturbations notamment à Paris.

Et puis du cinéma. On connaît désormais la liste des nommés pour les Golden Globes, la cérémonie qui précède les Oscars. Parmi les films en lice : "Marriage Story" avec Scarlett Johansson ou le "Joker" avec Joaquin Phoenix .