Islande : le volcan gronde de nouveau près de la ville de Grindavík

Le réveil du volcan a été violent ce mercredi. Les scientifiques estiment que 20 millions de m3 de magma se sont accumulés depuis la dernière éruption en février

Ce mercredi les sirènes ont retenti et les évacuations des habitants et touristes encore présents dans la zone ont débuté alors que le volcan projetait des fontaines de lave à près de 50 mètres de hauteur. Le sol s'est déchiré sur plus de trois kilomètres de long.

Une fissure éruptive crache de la lave et de la fumée près de Grindavik, en Islande, le 29 mai 2024

Il s'agit du cinquième épisode éruptif depuis le mois décembre. Les scientifiques ont déclaré que "le début de cette nouvelle éruption est plus puissant que celui des éruptions précédentes".

Des digues de terre ont été érigées depuis la première éruption pour faire en sorte que la lave suive un trajet prédéfini, et évitant notamment la ville de Grindavík, ou la station thermale "Blue Lagoon" prisée des touristes, mais la puissance de la coulée a encore joué des tours aux ingénieurs, endommageant une fois n'est pas coutume, la route menant à la capitale Reykjavík.

La région fait partie du système volcanique Svartsengi, au sud ouest de l'Islande, qui est resté en sommeil pendant près de 800 ans avant de se réveiller en décembre.

L'Islande qui est située au-dessus d'un point chaud volcanique dans l'Atlantique Nord, connaît des éruptions régulières. Le pays compte une trentaine de volcans actifs.