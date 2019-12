Euronews soir : l'actualité du mardi 10 décembre 2019

Aux Etats-Unis, les suites de la procédure de destitution contre Donald Trump : les démocrates ont retenu les chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Trump est sous pression, à moins d'un an de la présidentielle.

Un nouveau mardi noir en France : des manifestations et des grèves contre la réforme des retraites. Beaucoup de perturbations dans les gares et les transports parisiens, y compris demain alors que le gouvernement dévoile sa réforme.

