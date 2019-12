Six morts dans une fusillade en République tchèque

Un homme de 42 ans a ouvert le feu et a tué six personnes dans un hôpital de l'est de la République tchèque.

