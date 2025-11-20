Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
République tchèque : des dizaines de blessés, dont cinq graves, dans la collision de deux trains

Les services d'urgence interviennent après que deux trains se sont percutés près de České Budějovice, dans le sud-ouest de la République tchèque, le 20 novembre 2025
Les services d'urgence interviennent après que deux trains se sont percutés près de České Budějovice, dans le sud-ouest de la République tchèque, le 20 novembre 2025 Tous droits réservés  Service d'incendie et de secours de la République tchèque via X
Tous droits réservés Service d'incendie et de secours de la République tchèque via X
Par Euronews
Publié le Mis à jour
Partager Discussion
Partager Close Button
Copier/coller le lien embed de la vidéo de l'article : Copy to clipboard Lien copié

Deux trains sont entrés en collision près de České Budějovice, faisant des dizaines de blessés, dont cinq grièvement. Les chemins de fer tchèques ont interrompu tout le trafic ferroviaire sur la ligne concernée.

Deux trains sont entrés en collision mercredi matin près de České Budějovice, dans le sud-ouest de la République tchèque, faisant cinq blessés graves et des dizaines de blessés légers.

Le train express R 658 a heurté le train de voyageurs Os 8053 entre les gares de Zliví et de Dívčice vers 6h20, obligeant les autorités à interrompre le trafic ferroviaire sur la ligne et à organiser des services de bus de remplacement.

Les chemins de fer tchèques ont confirmé que la collision impliquait deux de leurs trains à l'heure de pointe du matin, quand de nombreux passagers se rendent sur leur lieu de travail.

Sept équipes de secours et un hélicoptère sont intervenus sur les lieux de l'accident. L'hôpital de České Budějovice a accueilli cinq passagers gravement blessés, selon la porte-parole Iva Nováková dans une déclaration aux médias tchèques.

Les services d'urgence ont d'abord fait état de deux blessés graves et de 42 blessés légers avant d'actualiser les chiffres.

Enquête sur les causes de l'accident

Des enquêteurs ferroviaires sont arrivés sur le site de l'accident pour déterminer les causes de la collision.

Jan Kučera, inspecteur général de l'inspection des chemins de fer, a annoncé que quatre inspecteurs examinaient si l'incident résultait d'une erreur humaine, d'une défaillance technique ou de problèmes systémiques.

"Il s'agit de découvrir ce qui a provoqué cet événement extraordinaire", a-t-il déclaré à la chaîne nationale ČT24.

Un inspecteur des chemins de fer se trouvait à bord du train pendant son trajet entre České Budějovice et Pilsen et a pu immédiatement participer aux opérations de sauvetage, a ajouté Jan Kučera.

Selon les médias tchèques, un des deux conducteurs aurait grillé un signal interdisant la circulation. Les deux trains se seraient aperçus à plusieurs centaines de mètres de distance mais n'auraient pas pu s'arrêter à temps.

La ligne ferroviaire reste fermée jusqu'à la fin de l'enquête et des opérations de nettoyage.

Related

Cet accident est le dernier d'une série d'incidents ferroviaires survenus ces derniers jours en Europe centrale.

Dimanche soir, 13 personnes ont été hospitalisées après la collision d'un train en Slovaquie voisine. Précédemment, le 13 octobre, deux trains rapides sont entrés en collision dans l'est de la Slovaquie, blessant des dizaines de passagers, dont deux dans un état critique.

En Pologne, les autorités ont déclaré mardi que les services de renseignement russes avaient orchestré une explosion sur une ligne de chemin de fer utilisée pour transporter de l'aide à l'Ukraine.

Sources additionnelles • Journaliste : Vincent Reynier

