Signe de ses efforts pour rester modeste, elle n'a pas réagi mercredi à sa sélection par Time, qui l'a choisie parmi cinq autres finalistes: Donald Trump, la chef des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi, la star de l'équipe des Etats-Unis féminine de football Megan Rapinoe, l'agent de la CIA qui a averti du coup de téléphone entre Donald Trump et le président ukrainien, à l'origine de procédure en destitution du président, et les manifestants pro-démocratie de Hong Kong.

Elle a en effet interrompu cette année sa scolarité pour voyager, en privilégiant les moyens de transport zéro carbone, véhicules électriques, trains et bateaux. C'est après 15 jours de traversée de l'Atlantique en voilier qu'elle avait débarqué à New York en août, et c'est sur un autre voilier qu'elle est repartie en novembre pour l'Europe, à chaque fois avec l'aide d'admirateurs bénévoles.

