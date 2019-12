Parole d'expert : la fin de l'impasse au Royaume-Uni ?

Les électeurs britanniques s'apprêtent à retourner aux urnes pour les élections législatives. Au coeur de ce scrutin demeure la question du Brexit. Plus de trois ans après le référendum, aucun des leaders politiques n'est parvenu à concrétiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et le pays semble toujours aussi divisé.

Favoris du scrutin, les conservateurs de Boris Johnson, le Premier ministre sortant, espèrent obtenir la majorité absolue et ainsi faire valider leur accord de Brexit par le Parlement. De leur côté, les travaillistes, emmenés par Jeremy Corbyn, entendent renégocier l'accord conclu entre Londres et Bruxelles et le soumettre à référendum. Et il y a aussi les libéraux-démocrates qui militent pour le maintien du Royaume-Uni dans dans l'UE.

Interview de Patrick Martin-Genier, enseignant à Science-Po Paris, spécialiste des questions européennes.