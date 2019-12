Volé en 1997, ce tableau de Klimt retrouvé par un jardinier

Il aurait donc fallu attendre plus de 22 ans pour connaître le fin mot de cette histoire. L'œuvre a été transférée dans un lieu secret et protégé. La magistrature désignera un groupe d'experts pour en vérifier l'authenticité et mettre un terme à ce mystère.

Au cours de travaux de nettoyage et de restructuration du mur extérieur, un jardinier est tombé sur une cavité jusqu'alors caché par du lierre. A l'intérieur, un sac à ordure noir et le fameux tableau.

