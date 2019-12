Le Nobel de littérature Peter Handke honoré et honni à Stockholm

"Il était un ami du régime de Milosevic, pas des Serbes. J'ai étudié à Belgrade, et j'ai vécu en Serbie pendant 8 ans. Donc j'ai beaucoup d'amis là-bas et la plupart sont contre cet homme et contre l'ancien régime", explique Alida Bremer, écrivaine.

"C'est très concret, mis à part ce qu'il a dit et fait, il a aussi écrit d'une manière à questionner le génocide et les crimes de guerres qui ont eu lieu pendant la guerre de Bosnie" , a expliqué la porte-parole des manifestants Teufika Šabanović.

Et pourtant, ils étaient nombreux à dénoncer cet honneur fait à Peter Handke : un membre du comité Nobel de littérature a démissionné, un autre a boycotté la cérémonie, les ambassadeurs du Kosovo, d'Albanie, de Turquie et de Croatie ont fait de même... Jamais un Nobel de Littérature n'avait suscité une telle levée de bouclier.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.