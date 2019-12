Espagne : 38 ans pour viol en réunion

Victor Rodriguez, ancien joueur d'Aranadina : "C'est de votre faute et de la faute du peuple, c'est toute cette pression sociale et médiatique, tout ça, c'est vous. Si c'était il y a 15 ans, je serais tranquille chez moi."

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.