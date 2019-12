Les Vêpres Siciliennes à Rome

Pour John Osborn, le plus difficile aura été de chanter et en même temps de jouer la comédie.

Dans les Vêpres Siciliennes, Hélène et Henri s'aiment et sont victimes de la haine entre les Siciliens et les occupants français.

Valentina Carrasco, metteuse en scène : "A l'époque, l'Opéra de Paris était le plus important du monde. Et pour beaucoup de compositeurs, s'ils devenaient des stars, l'essentiel d'aller à Paris, comme pour Broadway maintenant. C'est pour cela que beaucoup de compositeurs italiens travaillaient aussi en français."

