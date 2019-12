Encore deux corps à récupérer sur l'îlot volcanique de White Island

Le bilan de l'éruption qui a surpris un groupe de 47 touristes et guides lundi est de 16 morts, mais il est toujours provisoire. Plus d'une douzaines de personnes sont hospitalisés dans un état grave. Elles souffrent de brûlures et de blessures internes.

Jeudi, des démineurs ont pu retrouver et ramener à bord d'une frégate les corps de 6 personnes malgré le risque élevé d'une nouvelle éruption du volcan, que le cratère se remette à cracher des roches et des cendres.

Il ne reste plus que deux corps à récupérer sur l’îlot de White Island. L'armée néozélandaise ira dès que ce sera possible. Elle cherche encore à les localiser.

New Zealand Defence Force/Handout via REUTERS

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.