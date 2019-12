L'intelligence artificielle pour terminer la 10e symphonie de Beethoven

Mais Matthias Roeder regarde avec attention le système d'intelligence artificielle se perfectionner : "Le logiciel d'intelligence artificielle apprend une quantité incroyable de notes en un temps extrêmement court. Et avec premiers résultats, on s'est dit " hmm, peut-être que ce n'est pas si incroyable. Mais en poursuivant le projet, à certains moments, l'intelligence artificielle vous surprend vraiment. C'est arrivé il y a quelques semaines pour la première fois. Nous sommes ravis que le logiciel fasse de si grands progrès. "

Une partition que tentent de prolonger des musicologues et informaticiens allemands grâce à l'intelligence artificielle et des algorithmes mathématiques. Un défi de taille pour Matthias Roeder, le leader du projet qui travaille au Herbert Van Karajan Institute.

Suite ... et fin de la 10e symphonie de Beethoven ? A sa mort, le plus grand compositeur allemand de tous les temps la laisse inachevée après avoir griffonné quelques notes dans un carnet.

