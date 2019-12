Lancement officiel du Léman Express entre la France et la Suisse

Plus grand réseau de RER transfrontalier d'Europe, le Léman Express dessert 45 gares et relie plusieurs villes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie à Genève, en Suisse. Il devrait ainsi simplifier la vie de milliers de travailleurs frontaliers, qui éviterons les bouchons quotidiens de l'agglomération genevoise.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.