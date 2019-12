12ème jour de grève en France : vers une poursuite de la mobilisation pendant les fêtes de Noël ?

La SNCF prépare d'ores et déjà un "plan bis" en cas de prolongation de la grève des cheminots. Les usagers doivent être informés mardi du maintien ou non de leur train pour le weekend prochain, qui marque le début des vacances de Noël.

Les négociations entre le gouvernement et les syndicats semblent avancer aussi vite que les opérations escargots prévues aujourd’hui, à l'appel de syndicats du transport et de la logistique.

