JO de Paris 2024 : les pronostics de médailles

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont débuté ce mercredi, avant la cérémonie d'ouverture de ce vendredi.

PUBLICITÉ

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont débuté ce mercredi avec les premiers matchs de football et de rugby à sept, avant la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ce vendredi à 19h30.

Les Jeux se dérouleront jusqu'au 11 août, l'engouement est déjà énorme.

Pour cette édition, plus de billets (8,6 millions) ont été vendus que pour toutes les éditions précédentes des Jeux olympiques d'été, ont déclaré les organisateurs en juillet, dépassant les 8,3 millions de billets vendus à Atlanta en 1996.

Plus d'un million de billets ont aussi déjà été vendus pour les Jeux paralympiques.

La 33e édition des Jeux se déroulera sur 35 sites, principalement à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises comme Lille, Marseille, Lyon, Nice et l'île de Tahiti, dans le Pacifique.

Paris 2024 aura une forte orientation urbaine, avec plusieurs compétitions organisées dans des lieux emblématiques tels que les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, la Place de la Concorde, les Invalides et le Pont Alexandre - dans le but de faire cohabiter les athlètes et les citoyens.

Paris a été embellie par une opération monumentale de nettoyage de la Seine.

De nombreux sites ont été rénovés afin d'éviter d'avoir à construire de nouveaux bâtiments, Paris 2024 ayant pour objectif de réduire l'empreinte carbone de 50 % par rapport aux Jeux précédents.

Le Grand Palais de Paris et le Pont Alexandre III. AP/Aurelien Morissard

Les États-Unis, nation la plus représentée

Au total, 206 équipes participent aux Jeux, soit 10 500 athlètes.

Les États-Unis sont le pays le plus représenté avec 592 athlètes, suivis par la France (573), l'Australie (460), l'Allemagne (427), le Japon (404), la Chine (388), l'Espagne (382), l'Italie (361) et la Grande-Bretagne (327). Les plus petites délégations - avec un seul athlète chacune - sont le Belize, le Liechtenstein, Nauru et la Somalie

Il y aura également une équipe de réfugiés, la plus grande jamais présente aux Jeux olympiques, avec 35 athlètes, principalement originaires de Syrie, d'Iran et d'Afghanistan.

La Russie et le Bélarus sont boycottés en raison de la guerre en Ukraine, mais leurs athlètes ne le sont pas et concourront avec l'équipe individuelle neutre.

Pronostics : les États-Unis et la Chine devraient à nouveau dominer le tableau des médailles

Selon lesprévisions de Gracenote-Nielsen, les États-Unis devraient remporter le plus grand nombre de médailles à Paris 2024 (123), faisant ainsi mieux qu'à Tokyo en 2020 (113).

Si l'équipe américaine répond aux attentes, ce sera la huitième fois consécutive qu'elle se place en tête du classement des Jeux d'été.

La Chine devrait à nouveau terminer deuxième, avec 87 médailles, soit deux de moins qu'à Tokyo 2020. La Grande-Bretagne, également connue sous le nom de Team GB, devrait terminer troisième, suivie de la France, bien que l'on s'attende à ce que le pays hôte remporte plus de médailles d'or.

PUBLICITÉ

Les États-Unis sont les premiers médaillés de tous les temps aux Jeux d'été (2 981), suivis par l'URSS (1 204), la Grande-Bretagne (948), l'Allemagne (892) et la France (835).

Pronostics. Gracenote’s VMT/Nielsen

120 ans d'histoire olympique : qui a gagné le plus de médailles ?

Depuis les premiers Jeux olympiques d'Athènes en 1896, les pays du monde entier se sont livrés une concurrence acharnée pour remporter le plus grand nombre de médailles.

Au fil des ans, les États-Unis ont constamment dominé les Jeux et se sont imposés comme la nation la plus victorieuse de l'histoire olympique, avec un total de 2 629 médailles et le plus grand nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze.

Hôte des Jeux olympiques de Londres en 2012, la Grande-Bretagne a remporté des succès en athlétisme, en cyclisme et en aviron.

PUBLICITÉ

Son nombre de médailles n'a cessé d'augmenter, ce qui en fait l'une des nations les plus performantes.

Au cours des dernières décennies, la Chine s'est imposée comme une grande puissance olympique également, excellant dans des sports tels que le plongeon, la gymnastique et le tennis de table. Son rayonnement a été particulièrement fort lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Des records individuels et collectifs à la portée de tous

La star de la NBA Kevin Durant pourrait avoir la chance de devenir le premier athlète masculin à remporter quatre médailles d'or dans un sport collectif si les États-Unis remportaient une cinquième médaille d'or consécutive.

Le record pourrait toutefois être égalé dès le lendemain en cas de victoire de la France en handball masculin, car Nikola Karabatić remporterait alors sa quatrième médaille d'or olympique après Pékin 2008, Londres 2012 et Tokyo 2020. Le joueur devrait prendre sa retraite après ces Jeux d'été.

PUBLICITÉ

Chez les femmes, l'Allemande Isabell Werth (équitation) et l'Américaine Kate Ledecky (natation) ont l'occasion d'entrer dans l'histoire en remportant le plus grand nombre de médailles d'or olympiques, toutes disciplines confondues. Le record féminin est détenu actuellement par la gymnaste Larisa Latynina (née dans une Ukraine qui appartenait encore à l'URSS), qui a remporté neuf médailles d'or au cours de sa carrière.

Le tireur géorgien Niko Salukvadze pourrait battre le record de participation aux Jeux olympiques, puisque Paris 2024 marquera sa dixième édition. Sa première participation remonte à Séoul 1988.

Le record de tous les temps, hommes et femmes confondus, appartient au cavalier canadien Ian Millar, qui a participé à 10 Jeux olympiques entre 1972 et 2012, ne manquant que les Jeux olympiques de Moscou en 1980 en raison du boycott canadien.

Kevin Durant. AP/Eric Gay

Dans les sports collectifs, l'équipe américaine pourrait battre d'autres records avec ses équipes féminines de basket-ball 3x3 et 5x5.

PUBLICITÉ

Si elles remportent une médaille d'or à la Bercy Arena le 11 août, ce sera leur huitième médaille d'or consécutive depuis Atlanta en 1986, battant ainsi le record du plus grand nombre de médailles d'or olympiques consécutives dans un sport collectif.

Le record actuel est égal à celui de leurs homologues masculins américains, qui ont remporté sept médailles d'or aux Jeux olympiques d'été de Berlin en 1936 et à ceux de Rome en 1968.

Surfersà Tahiti. AP/Daniel Cole

Les disciplines les plus récentes : breakdance, skateboard et surf

Les dernières éditions des Jeux olympiques ont vu apparaître de nouveaux sports dans le but de faire entrer des communautés nouvelles et les jeunes générations.

Le breakdance sera le dernier sport à faire ses débuts à Paris, tandis que d'autres disciplines comme le skateboard, l'escalade sportive, le BMX freestyle et le surf ont été introduites à Tokyo en 2020.

PUBLICITÉ

Le surf est la seule discipline accueillie en dehors de la France métropolitaine, dans le territoire d'outre-mer de Tahiti. Les compétitions se dérouleront à Teahupo'o, réputé pour ses grandes et puissantes vagues.

Au total, 32 sports seront présents à Paris 2024, englobant 48 disciplines.