PSA et Fiat Chrysler scellent leur union

La société mère de la nouvelle entité sera basée aux Pays-Bas, mais restera cotée à Paris, Milan et New York.

La nouvelle entité, de plus de 400 000 salariés, affichera un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros et des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall.

Les constructeurs automobiles français PSA et italo-américain Fiat-Chrysler ont scellé leur union en signant un accord de fusion. Il s'agit précisément un "accord de rapprochement engageant" en vue d'une fusion entre égaux de leurs activités pour former le quatrième constructeur automobile mondial.

