Attaque à Moscou, le FSB visé ?

Quelle était la motivation du tireur ? L'enquête est ouverte, mais tout porte à croire que c'est le FSB qui était visé. Les circonstances de l'attaque d'hier soir à Moscou restent floues. Les premiers tirs ont éclaté aux abords du siège du service fédéral de sécurité russe, l'ancien KGB, en plein centre-ville. La fusillade qui a suivi a coûté la vie à un agent du FSB. Deux autres ont été grièvement blessés. Au total, cinq personnes sont hospitalisées selon les autorités. Le tireur a été abattu.

"Nous avons entendu des coups de feu", explique un jeune témoin, "mais on a pas fait plus attention que ça, puis vers 18h10, on a de nouveau entendu des tirs et 5 minutes après des gens ont couru dans le café où j'étais et les employés ont éteint les lumières et fermé les portes."

Cette fusillade a eu lieu quelques heures après la fin de la grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine, alors qu'il participait à une cérémonie en l'honneur du contre-espionnage russe.

Le président russe a dirigé le FSB en 1998-1999 et avait son bureau dans l'immeuble des services secrets, près duquel l'incident a eu lieu. Il a aussi été agent du KGB à l'époque soviétique, notamment en Allemagne de l'Est.