Liban : Hassan Diab nommé pour succéder à Saad Hariri, ça ne passe pas

"Aujourd'hui, le pays est au bord de l'effondrement économique et social. Et nous avons besoin de quelqu'un qui a une vision forte pour mener le pays sur le bon chemin, on n'a pas besoin qu'ils nomment un sunnite, juste parce qu'ils doivent nommer un sunnite."

Les manifestants ont campé toute la nuit en bas de l'immeuble où il habite à Beyrouth. Peu connu des Libanais, cet universitaire n'est membre d'aucun parti, mais il a été soutenu par le mouvement chiite Hezbollah et Amal ainsi que par la formation chrétienne du président Michel Aoun, le Courant patriotique libre, pendant le processus de désignation. Pas par le principal parti sunnite de Saad Hariri. Et ces manifestants ne le croient pas capable de diriger le pays :

"Ils ont le droit de protester, les manifestants souffrent depuis des années et nous devons gérer tous les problèmes qu'ils ont soulevés, ils ont 100 % raison. Il nous faut la volonté et l'administration pour le faire."

