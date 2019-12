Incendies en Australie : la situation "catastrophique" s'empire

Cela alourdit encore plus le bilan de ces incendies. Ces derniers mois, ils ont causé la mort de 10 personnes et au moins 3 millions d'hectares ont brûlé à travers le pays

Vendredi 20 décembre, une personne a trouvé la mort et 15 maisons ont été détruites par les flammes non loin de la ville d’Adélaïde.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.