Incendies en Australie : le Premier ministre interrompt ses vacances à Hawaï

Les incendies qui ravagent l'Australie ne laissent aucun répit aux pompiers. Au moins 30.000 km² de terres ont été dévastés, 10 personnes tuées et plus de 800 maisons détruites. A Sydney "l'état d'urgence sanitaire" a été décrété en raison du brouillard dense qui enveloppe la métropole . les personnes vulnérables sont invitées à rester au maximum confinés. Critiqué pour son inertie face au changement climatique et son départ pour un voyage en famille à HawaI, le premier ministre Scott Morrison a finalement interrompu ses vacances. Il s'est rendu auprès des pompiers du bush de Nouvelle-Galles du Sud qui combattent depuis des mois des incendies mortels et dont ils ont perdu le contrôle.

Il a dit comprendre l'anxiété de la population, s'est dit bouleversé et heureux d'être de retour pour faire front. Le premier ministre a fait l'éloge des pompiers, confrontés aux pires conditions météorologiques : la plus forte canicule jamais vue dans le pays, des vents forts et la sécheresse. La grande majorité sont des volontaires, épuisés par l'intensité et la durée de cette saison d'incendies.

Les incendies, qui reviennent à chaque printemps et été austral sur l'île-continent, sont rendus de plus en plus intenses et dangereux par le réchauffement de la planète selon les climatologues.