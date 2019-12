Chili : feux de forêt à Valparaiso

Des feux dévastateurs dans la région de Valparaiso, au Chili, en pleine veille de Noël. Le sinistre s'est déclaré à proximité du grand port, sur les collines environnantes, dans les zones de Rocuant et de San Roque. Il s'est rapidement propagé à la ville elle-même. Plus de 80 maisons ont été détruites. De très nombreux habitants ont été contraints de fuir leur domicile tandis que des évacuations de masse étaient décrétées dans d'autres quartiers. Par mesure de précaution, l'accès à l'électricité a été coupé dans 90 000 logements.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.