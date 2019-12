Inde : le mouvement de contestation de la loi sur la citoyenneté se poursuit

Le premier ministre Narendra Modi a également indiqué que son parti allait contacter plus de 30 millions de familles et tenir plus de 250 conférences de presse pour dissiper les doutes autour de la loi.

La raison de la colère de ces jeunes et militants politiques : une loi votée le 11 décembre par le Parlement, qui facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf à ceux de confession musulmane.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.