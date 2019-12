Le premier train de voyageurs parti de Russie est arrivé en Crimée

Après deux jours de trajet, le tout premier train de voyageurs reliant la Russie à la Crimée est arrivé en gare de Sébastopol, ce mercredi.

Parti de Saint-Pétersbourg, le train a franchi le pont de Crimée, au dessus du détroit de Kerch, inauguré deux jours plus tôt par le président russe Vladimir Poutine.

Avec ses 19 km, ce pont est le plus long d'Europe. Le but de cette réalisation : renforcer les liens entre la Crimée et la Russie, et l'éloigner ainsi de l'Ukraine. La péninsule a été annexée par Moscou en 2014, après un référendum jugé illégal par de nombreux pays. L'annexion a été suivie d'un conflit armé entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Il n'est toujours pas réglé et a déjà fait plus de 13 000 morts.

Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête criminelle, estimant que le train a transporté illégalement des personnes à travers la frontière ukrainienne. L'Union Européenne a, elle, dénoncé "une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie".