Nouvelles violences en Irak après l'assassinat d'un activiste

" Le Premier ministre doit être issu du peuple irakien. Le peuple irakien est le plus grand bloc au parlement. De la place Tahrir à Kerbala en passant par Najaf, le peuple irakien est le plus grand bloc. Ce ne sont pas al-Maliki ou Hadi al-Amiri ou Qais al- Khazali qui, eux, sont du côté des Iraniens et suivent Téhéran ", dit un manifestant.

Des centaines d’Irakiens en colère ont formé ce mercredi une procession funéraire autour du cercueil de Thaër al-Tayeb, ce militant tué dans un attentat dans la ville de Diwaniya. La veille, l'annonce de la mort de l’activiste avait engendré le chaos, entre bâtiments brûlés, jets de pierre et affrontements avec les forces de sécurité. Mais c'est l'Irak tout entier qui est confronté à une nouvelle montée en puissance du mouvement populaire qui secoue le pays depuis le mois d’octobre. Il a déjà fait près de 500 morts et 15 000 blessés. Les Irakiens exigent le départ de l'élite politique.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.