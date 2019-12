Eclipse annulaire : quel spectacle !

Ce phénomène astronomique peut être observé quand le Soleil, la Lune et la Terre entrent, dans cet ordre, en alignement "et que le diamètre apparent de la Lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil", précise Futura Sciences .

Le soleil caché par la lune. C'est le spectacle auquel on pu assister des millions de personnes habitant entre l'Arabie et une partie de l'Asie ce 26 décembre. Les européens n'était pas invités.

