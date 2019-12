Kosovo : pas d'accord trouvé pour un Gouvernement de coalition

Au Kosovo, trois mois après les élections législatives, les deux partis vainqueurs n'ont pas trouvé d'accord pour former un gouvernement de coalition.

Une impasse qui pourrait déboucher sur la convocation de nouvelles élections.

Le parti de gauche Vetevendosje et la Ligue démocratique du Kosovo avaient infligé à l'occasion du scrutin du 6 octobre une défaite historique au PDK du président Hashim Thaçi qui a dominé la vie politique au Kosovo depuis son indépendance en 2008.

Mais les deux partis vainqueurs n'ont pas réussi à conclure un accord au cours de discussions qui ont traîné en longueur pendant des mois. Même si Albin Kurti leader du parti de gauche était fortement pressenti pour devenir premier ministre.

Les dispositions de la Constitution ne sont pas claires concernant la date limite pour la formation d'un gouvernement.

En décembre, l'Union européenne avait souligné que la formation rapide d'un gouvernement était nécessaire pour "reprendre le travail urgent" concernant les réformes sociales et économiques, l'Etat de droit et le dialogue avec la Serbie, qui est dans l'impasse depuis plus d'un an.