Kosovo : nouvelle législature pour une nouvelle ère politique ?

Les pourparlers sont au point mort. Et la situation de la minorité serbe du Kosovo continue de susciter des tensions. La Liste serbe du Kosovo a d'ailleurs obtenu 10 sièges au Parlement , un possible sujet de frictions pour le prochain gouvernement.

Parmi les dossiers les plus urgents sur la table pour le nouveau gouvernement : le vote d'un budget pour l'année prochaine et la reprise des négociations avec la Serbie, sous l'égide de l'Union européenne.

