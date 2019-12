En Inde, les manifestants ne faiblissent pas

Les manifestants maintiennent la pression en Inde. Des centaines de personnes ont défilé à proximité de la grande mosquée de New Delhi, la capitale, après la prière du vendredi. Les protestataires se disent déterminés à poursuivre leur mouvement tant que le gouvernement ne retirera pas sa loi controversée. Ce texte prévoit de donner la nationalité indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh sauf ceux de confession musulmane. Les autorités de l'État d'Uttar Pradesh ont suspendu l'Internet mobile dans de nombreux districts, dont la capitale régionale Lucknow.

