Les dauphins mieux protégés en France ?

Pour Sea Shepherd, qui souligne que l'année "2019 bat tous les records de dauphins tués depuis 30 ans", la généralisation de ces répulsifs acoustiques est une très mauvaise solution. De plus, pour la présidente de la France française de l'organisation, Lamya Essemlali, les chalutiers ne sont pas les seuls responsables, les fileyeurs et les senneurs peuvent être aussi impliqués dans ces captures de dauphins. Ainsi, affirme la responsable de l'ONG, "mis bout à bout, ce sont des milliers de kilomètres de filets qui sont déployés chaque jour dans le Golfe de Gascogne". "S'il s'agit de tous les équiper en répulsifs acoustiques, la pollution sonore de cette partie d'océan deviendra intenable pour toute la vie marine", a-t-elle ajouté.

La préfecture explique dans un communiqué que "deux évolutions significatives" ont motivé sa décision de ne plus accorder d'autorisations de pêche: "les fortes mortalités de cétacés constatées l'hiver dernier" et "la protection de certaines espèces aujourd'hui considérées comme menacées (...), en particulier le bar, dans une zone de reproduction de l'espèce".

Serait-ce un début de réponses des autorités ? La pêche au chalut pélagique, accusée d'être responsable de la mort de nombreux dauphins , n'est plus autorisée sur le plateau de Rochebonne, une zone naturelle sensible d'environ 100 km2 située à l'ouest de l'île de Ré, dans le département de Charente-Maritime, a annoncé ce jeudi la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine.

