Hong Kong : heurts violents entre police et manifestants dans un centre commercial

Malgré le retrait du projet de loi sur l'extradition, les manifestants demandent toujours la démission de la cheffe du gouvernement Carrie Lam et plus de démocratie. Rien que cette semaine, plus de 300 personnes ont été interpellées, portant à près de 7000 le nombre d'arrestations depuis juin.

