Italie : le "marathon de trois ans" de Giuseppe Conte

Mais le président du Conseil italien craint que cette intervention turque ne complique encore plus la crise migratoire et la lutte contre le terrorisme . Deux dossiers qui risquent de fragiliser la coalition au pouvoir , formée en septembre par le parti démocrate (centre-gauche) et le mouvement 5 étoiles (formation anti-système).

"Nous ne pouvons pas laisser des acteurs encore plus éloignés de la Libye se positionner, décider de leur rôle dans la crise libyenne, en voulant imposer leurs solutions, qui ne sont, en plus, que militaires", a ajouté le président du Conseil italien.

