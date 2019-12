La Turquie va produire sa première voiture électrique d'ici 2022

Selon le communiqué officiel, elle sera construite par un consortium baptisé "Turkey's Automobile Initiative Group (TOGG)", soutenu par l'Etat et regroupant cinq groupes industriels, et se déclinera en cinq modèles. Chacun d'entre eux devrait avoir une autonomie de 500 kilomètres.

