Le Président Erdogan accuse Emmanuel Macron d'être "en état de mort cérébrale"

Alors que le prochain sommet de l'OTAN devrait célébrer les 70 ans de cette alliance militaire et placé de grandes questions internationales au cœur du débat, il se pourrait bien que tensions et rancœurs soient au rendez-vous.

Il semble loin le temps des échanges amicaux et diplomatiques entre les Président et français et turc.

