Grève en France : une fin d'année encore au ralenti

Trafic encore très ralenti pour la RATP avec 14 lignes de métro ouvertes et en moyenne un RER A et B sur deux entre 6h30 et 19h30.

Le conflit sur les retraites fêtera lundi son 26e jour, un mouvement social déjà plus long que celui de 1995. Les négociations au point mort, les positions figées et la trêve de Noël demandée par Emmanuel Macron guère respectée, les transports restent particulièrement perturbés.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.