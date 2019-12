Ferme et déterminé, Emmanuel Macron reste sourd aux attentes sociales

"La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous sera menée à son terme", a notamment annoncé le président de la République, malgré plusieurs semaines de grèves et de contestations en France.

