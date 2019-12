Retraites : les vœux du président Macron apporteront-ils des réponses ?

Emmanuel Macron va donc, semble-t-il, ménager la chèvre et le chou. Ces dernières semaines, le chef de l'Etat s'était montré plutôt discret, laissant son Premier ministre en première ligne pour expliquer la réforme et négocier avec les organisations syndicales et patronales.

Le président annoncera-t-il un aménagement de l'âge-pivot de 64 ans ? La mesure, censée inciter les Français à travailler plus longtemps et "rééquilibrer l'age d'obtention de la retraite à taux plein", selon le gouvernement, fait l'unanimité des syndicats contre elle, y compris auprès des réformistes de la CFDT.

L'Elysée promet un discours d'"apaisement", à l'heure où la CGT l'accuse d'_"organiser le bordel" , _et alors que la grève a fortement perturbé les transports pendant les fêtes de Noël. Une grève qui est désormais plus longue que celle de 1995, souvent utilisée comme outil de comparaison dans les mouvements sociaux.

L'année 2020 sera-t-elle celle de l'accalmie pour Emmanuel Macron après plus d'un an de conflit social ? Mouvement des gilets jaunes, manifestations contre la réforme des retraites, mobilisation pour le climat avec des décrochages de portraits du président français... 2019 aura été particulièrement chargée.

