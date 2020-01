Football : Zlatan Ibrahimovic est arrivé à Milan

Mais les observateurs sont plus sceptiques, car le grand Zlatan a pris de l'âge : il approche des 40 ans et évoluait dernièrement aux États-Unis, aux Los Angeles Galaxy, dans un championnat moins côté que le Calcio.

Ibrahimovic est un habitué du Calcio, le championnat italien. Dans le passé, il a également joué pour l'autre club milanais, l'Inter, durant trois saisons, et pour la Juventus de Turin. Un CV impressionnant qui porte également les noms de plusieurs grandes écuries européennes : Ajax Amsterdam, FC Barcelone, Paris Saint-Germain et Manchester United.

Zlatan Ibrahimovic est de retour à Milan. L'attaquant suédois est arrivé ce jeudi dans la capitale lombarde, où il devait s'engager pour six mois seulement avec le Milan AC, un club dont il a déjà porté le maillot entre 2010 et 2012.

