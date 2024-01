Italie : le football entaché à nouveau par le racisme

Par Somaya Aqad, agences

Le gardien international français de l’AC Milan Mike Maignan a essuyé des insultes racistes et des cris de singe de la part d’une partie des supporters de l’Udinese. Le joueur a reçu un soutien total de la part de son club l'AC Milan, qui a déclaré prendre des mesures contre le racisme.

C’est Pendant la 21 -ème journée de série A lors du match Udinese Ac Milan, qui s’est déroulé le 20 janvier dans le stade d’Udine situé dans le nord du pays, que le gardien international français de l’AC Milan Mike Maignan a essuyé des insultes racistes et des cris de singe de la part d’une partie des supporters de l’Udinese.

C’est à la 26 -ème minute de la rencontre que Mike Maignan a averti l’arbitre de ce qu'il se passait derrière sa cage de gardien de but. Puis, il a décidé de quitter le terrain à la 34e minute, suivi de ses coéquipiers car les cris de singe et les insultes continuaient à résonner dans le stade. Malgré les rappels à l'ordre diffusés dans les hauts parleurs. La rencontre s'est alors interrompue quelques minutes. le match a repris mais les insultes racistes n'ont pas cessé pour autant.

Le gardien de but de l'AC Milan, Mike Maignan, à déclaré :

"C'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans le monde du football, mais malheureusement c'est quelque chose qui dure depuis tant d'années."

Ce problème de racisme dans les stades est récurrent en Italie. Pour le directeur général du réseau Fare (anciennement Football Against Racism in Europe), Piara Powar, c'est à cause de la politique du pays :

"_N'oubliez pas qu'en Italie aussi, nous avons en toile de fond un gouvernement d'extrême droite pour qui ce genre de questions n'est pas une priorité._On peut parfois comprendre la confusion des supporters."

"Les joueurs de football leur disent de ne pas les insulter, tandis que le gouvernement leur dit que l'immigration est une mauvaise chose et que les immigrés sont diabolisés chaque semaine." a t-il déclaré.

L’international Français à reçu de nombreux soutiens notamment de la part de son capitaine en équipe de France Killian Mbappé, qui s'est fendu d'un tweet sur le réseau social X.

Son club l’AC Milan ainsi que le club de l’Udinese ont également apporté leurs soutiens total à Mike Maignan. Par ailleurs, les deux clubs ont déclaré prendre des mesures contre le racisme dans les stades.