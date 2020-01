La grève contre la réforme des retraites à la SNCF enchaîne des records historiques

29 jours et un record battu : alors qu'1 TGV et TER sur 2 seulement circulent ce jeudi, la grève contre la réforme des retraites à la SNCF est désormais plus longue que celle de 1986-1987.

Avec 29 jours au compteur, la grève qui secoue la SNCF bat ce jeudi un nouveau record : celui de la mobilisation de 1986-1987, qui avait duré 28 jours. A l'époque, les salariés de l'entreprise s'étaient mobilisés pour leurs salaires et leurs conditions de travail.

La semaine dernière déjà, la grève déjà battu le record de la mobilisation de 1995 contre le "plan Juppé". Il concernait la Sécurité sociale mais aussi, cette année-là déjà, le système des retraites, avec l'idée d'allonger la durée de cotisations.

En 2018, les salariés de la SNCF avaient fait grève pendant 36 jours, mais il s'agissait alors d'une grève au rythme de 2 jours sur 5, répartie sur une période plus longue. Difficilement comparable.

La grève marque donc définitivement l'histoire de la SNCF. La dernière mobilisation la plus importante remonte à 1968. 4 millions de jours travaillés avaient alors été perdus, mais à l'époque les effectifs, et donc le nombre de grévistes, étaient plus importants (plus de 300 000 salariés à l'époque contre moins de 150 000 aujourd'hui).

A quand une sortie de crise ?

Pour l'heure, la sortie de crise de la grève 2019/2020 ne semble pas prévue pour tout de suite. Lors de ses vœux aux Français le 31 décembre 2019, le président Emmanuel Macron a appelé à un "compromis rapide" entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales, tout en restant déterminé à "mener la réforme à son terme", autour les grandes lignes qu'il a fixées.

Mais les concertations entre le gouvernement et les syndicats ne doivent reprendre que la semaine prochaine, le 7 janvier.

Et les concessions données ces dernières semaines à certaines professions, comme les policiers, ne seront sans doute pas suffisantes pour contenter la CGT, qui souhaite le retrait du projet. Le syndicat de Philippe Martinez appelle aussi à un blocage des raffineries du 7 au 10 janvier.

Du mieux pour le trafic ?

D'ici là, selon la SNCF, le trafic devrait quelque peu s'améliorer ce weekend. "Ce week-end,2 TGV sur troisvont circuler en France avec dès samedi unservice quasi normal sur Lyon, Marseille et Lille,et dès dimanche, nous ajoutons les métropoles de l'Est avecMetz, Nancy, Strasbourg et le Luxembourg", a assuré mercredi Pierre Matucher, Directeur production à la SNCF.

Et pour faciliter les réservations de dernière minute, la SNCF a prévu de mettre en vente 100 000 billets à des prix "attractifs" et "garantis jusqu'au 5 janvier à moins de 40 euros".