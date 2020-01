Mort de Soleimani : les démocrates accusent Trump et redoutent une nouvelle guerre

A moins d'un an de l'élection présidentielle, Donald Trump a pris une décision à double tranchant. Si les démocrates dénoncent son individualisme et son incompétence pour la fonction, les républicains saluent, pour leur part, la fermeté et le courage du Président.

Les risques sont sans aucun doute plus importants aujourd'hui en raison des décisions prises par Donald Trump. Il tourne le dos à la diplomatie, aux accords internationaux, s'appuie sur les menaces et le recours à la force... Nous n'avions pas ce cycle de risques et de provocations quand l'accord sur le nucléaire était encore en place. Mais ce risque existe maintenant.

