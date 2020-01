Donald Trump menace de frapper 52 sites iraniens

Sur Twitter, le président américain a mis en garde l'Iran, contre toute action visant des américains dans la zone. " Les Etats-Unis ont identifié 52 sites en Iran et les frapperont "très rapidement et très durement " a-t-il menacé.

Samedi soir, des tirs d'obus , non revendiqués ont touché une base abritant des soldats américains au nord de Bagdad, et sur la zone verte ultra sécurisée de la capitale irakienne , où se situe l'ambassade américaine.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.