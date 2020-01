Quel potentiel commercial pour les nouveaux os artificiels polonais ?

"C'est important pour deux raisons : tout d'abord, cela permet de réduire considérablement le risque de rejet et la toxicité, mais il y a aussi une dimension culturelle ou religieuse et cela pourrait nous ouvrir le marché arabe en particulier," estime le dirigeant d'entreprise.

"C'est une grande découverte de nos scientifiques : l'utilisation du curdlane comme ingrédient - il s'agit d'un sucre et non d'une protéine animale ou humaine," fait remarquer Maciej Maniecki.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.