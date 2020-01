Réforme des retraites : la rentrée promet d'être tendue

Selon le dernier sondage publié, Ifop pour le JDD, plus de la moitié des Français (55%) souhaite que le gouvernement n'aille pas au bout de la réforme en l'état. Et le soutien à la mobilisation reste supérieur à l'hostilité.

Il a proposé une "conférence de financement sur les retraites", bien distincte du projet en préparation, et des discussions sur la pénibilité et l'emploi des seniors liées à l'instauration d'un régime universel.

Parti en guerre contre cet âge pivot, fixé à 64 ans et en dessous duquel il ne sera pas possible d'avoir une retraite à taux plein, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a réaffirmé dimanche son opposition totale à cette mesure.

Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, a répété dimanche sur LCI qu'il souhaitait le retrait de ce "mauvais" projet. Rappelant les scores de Jacques Chirac et d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle face au FN - maintenant RN, il a averti qu'en n'écoutant pas la partie du pays opposée à cette réforme, "on joue avec le feu sur la future échéance électorale".

Conséquence: baskets, vélos et trottinettes étaient encore de sortie et les bouchons s'accumulaient de nouveau en Ile-de-France, avec plus de 400 kilomètres de ralentissement vers 09H00 selon le site d'information routière Sytadin.

Après de fortes perturbations pendant les vacances scolaires, la SNCF faisait état lundi d'une amélioration de la circulation des trains, avec 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3, un Intercités sur 3, et en Ile-de-France un Transilien sur deux. Avec la rentrée, "le trafic est plus dense, mais ça s'écoule", commentait l'opérateur.

