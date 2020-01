L’Otan et l’UE avertissent l’Iran

Cette crise et l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien seront au centre de la rencontre extraordinaire ce vendredi des ministres des Affaires étrangères de l'Union. La diplomatie européenne veut activer tous ses réseaux pour essayer d'éviter toute escalade entre l'Iran et les Etats-Unis.

