L’appel au calme de l’UE au Moyen-Orient

Pour certains l'Union européenne apparait comme l'interlocuteur le mieux placé pour trouver la voie qui mènera vers une diminution des tensions. L’UE "compte des missions de maintien de la paix en Irak, ensuite son rôle de médiateur aux côtés de l'ONU pourrait réduire l'influence de l'Iran dans la région afin de construire ou de reconstruire la confiance entre les Etats-Unis et l'Iran si cela devient possible à l'avenir", estime Samuel Doveri Vesterbye, chercheur au European Neighbourhood Council.

La situation en Iran et en Irak était à l'ordre du jour de la première réunion de l'année du Collège des Commissaires. Pour le chef de la diplomatie européenne il faut concentrer les efforts sur le maintien de l'accord international sur le nucléaire iranien, conclu en 2015. "Aujourd'hui l'accord sur le nucléaire iranien est plus important que jamais car il s'agit du seul espace où nous pouvons discuter ensemble, sur une base multilatérale, avec les Russes et les Chinois", insiste Josep Borrell.

